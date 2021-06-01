تدشين أكاديمية الصحة العامة

ويعد إنشاء الأكاديمية إحدى المبادرات الإستراتيجية لهيئة الصحة العامة (وقاية)، التي تعمل على رفع مستوى المهارات والكفاءات للعاملين فى قطاع الصحة العامة، من الممارسين الصحيين وغير الصحيين، بما يوائم «رؤية المملكة 2030»، وبرامج التحول الوطني والصحي فى تنمية القدرات.
وتسعى أكاديمية «الصحة العامة» إلى أن تكون «المرجع الأول» فى تطوير القدرات العلمية والعملية، مع بناء منظومة توعوية ترسخ مفهوم الوقاية من الأمراض ومكافحتها، وحماية الصحة العامة، حيث روعي فيها أحدث ما توصلت إليه وسائل التدريب والمحاكاة، ويشارك فى التدريب والإشراف بها مختصون وأصحاب خبرة فى المجال، معتمدون من هيئة التخصصات الصحية.
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