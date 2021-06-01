القبض على شخص تحدث بألفاظ مسيئة لسكان إحدى المناطق

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لشخص يتحدث بألفاظ مسيئة لسكان إحدى المناطق، فقد تمكنت الجهات الأمنية بمحافظة الطائف من تحديد هويته والقبض عليه، وهو مواطن في العقد الرابع من العمر، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.



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