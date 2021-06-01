إخماد حريق في موقع داخل سوق تجاري بالرياض

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-01

متابعات الخليج 365 - الرياض

باشرت فرق الدفاع المدني في منطقة الرياض، اليوم الثلاثاء، إخماد حريق اندلع في موقع داخل سوق تجاري.

إخماد الحريق:

وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني، عبر حسابها بموقع تويتر: أن مدني الرياض تمكن من إخماد حريق اندلع في موقع داخل سوق تجارية، دون وقوع إصابات، ولله الحمد.

كما نشر المدني صورًا تبين جهود رجاله في السيطرة على الحريق وإخماده.



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