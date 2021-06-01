جامعة الطائف تعلن موعد استقبال طلبات التجسير لخريجي الدبلوم

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-01

متابعات الخليج 365 - واس

أعلنت جامعة الطائف ممثلة بعمادة القبول والتسجيل, أن موعد استقبال طلبات التجسير للعام الدراسي 1442 هـ – 1443 هـ لخريجي برنامج الدبلوم لطلبة كلية الدراسات التطبيقية وذلك للطلبة الحاصلين على معدل 3.25 فأعلى , سيكون غداً الأربعاء حتى يوم السبت الموافق 24 / 10 للعام الحالي .

برنامج التجسير:

وأفادت الجامعة أن على الطلبة الراغبين في الالتحاق ببرنامج التجسير للحصول على درجة البكالوريوس الدخول على موقع الجامعة الرسمي – بوابة القبول والتسجيل – تجسير طلبة كلية الدراسات التطبيقية – وتعبئة بيانات طلب القبول, مبينة أن إعلان نتائج الفرز وإتاحة تثبيت القبول والحصول على الرقم الجامعي سيكون يوم الثلاثاء 27 / 10 إلى يوم الخميس 29 / 10 للعام الهجري الحالي.

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