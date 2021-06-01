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شكرا لقرائتكم جامعة الطائف تعلن موعد استقبال طلبات التجسير لخريجي الدبلوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
جامعة الطائف تعلن موعد استقبال طلبات التجسير لخريجي الدبلوم
للطلبة الحاصلين على معدل 3.25 فأعلى
متابعات الخليج 365 - واس
أعلنت جامعة الطائف ممثلة بعمادة القبول والتسجيل, أن موعد استقبال طلبات التجسير للعام الدراسي 1442 هـ – 1443 هـ لخريجي برنامج الدبلوم لطلبة كلية الدراسات التطبيقية وذلك للطلبة الحاصلين على معدل 3.25 فأعلى , سيكون غداً الأربعاء حتى يوم السبت الموافق 24 / 10 للعام الحالي .
برنامج التجسير:
وأفادت الجامعة أن على الطلبة الراغبين في الالتحاق ببرنامج التجسير للحصول على درجة البكالوريوس الدخول على موقع الجامعة الرسمي – بوابة القبول والتسجيل – تجسير طلبة كلية الدراسات التطبيقية – وتعبئة بيانات طلب القبول, مبينة أن إعلان نتائج الفرز وإتاحة تثبيت القبول والحصول على الرقم الجامعي سيكون يوم الثلاثاء 27 / 10 إلى يوم الخميس 29 / 10 للعام الهجري الحالي.
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