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شكرا لقرائتكم النيابة: 5 أحوال يحظر فيها التبرع بالأعضاء البشرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-01
النيابة: 5 أحوال يحظر فيها التبرع بالأعضاء البشرية
عقوبات تصل إلى 5 آلاف ريال لمن يخالف ذلك
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكدت النيابة العامة أن نقل الأعضاء البشرية، عملية طبية يُستأصل من خلالها العضو البشري- أو جزء منه- من جسم المتبرِع- من أذن وهو على قيد الحياة بنقل أيٍّ من أعضائه حال حياته أو بعد وفاته، أو وافق ورثته أو أقرباؤه بعد وفاته على ذلك- ويزرع في جسم المتبرَع له، بأي وسيلة طبية مقررة لدى المركز.
المحظورون من التبرع:
وأوضحت النيابة، في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، أنه يحظر التبرع بالأعضاء البشرية في 5 أحوال، مشددةً على أن هناك عقوبات تصل إلى 500 ألف ريال لمن يخالف ذلك.
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