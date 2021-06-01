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النيابة: 5 أحوال يحظر فيها التبرع بالأعضاء البشرية

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-01

النيابة: 5 أحوال يحظر فيها التبرع بالأعضاء البشرية

عقوبات تصل إلى 5 آلاف ريال لمن يخالف ذلك

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكدت النيابة العامة أن نقل الأعضاء البشرية، عملية طبية يُستأصل من خلالها العضو البشري- أو جزء منه- من جسم المتبرِع- من أذن وهو على قيد الحياة بنقل أيٍّ من أعضائه حال حياته أو بعد وفاته، أو وافق ورثته أو أقرباؤه بعد وفاته على ذلك- ويزرع في جسم المتبرَع له، بأي وسيلة طبية مقررة لدى المركز.

المحظورون من التبرع: 

وأوضحت النيابة، في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، أنه يحظر التبرع بالأعضاء البشرية في 5 أحوال، مشددةً على أن هناك عقوبات تصل إلى 500 ألف ريال لمن يخالف ذلك.

 

النيابة: 5 أحوال يحظر فيها التبرع بالأعضاء البشرية - متابعات الخليج 365
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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