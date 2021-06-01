شكرا لقرائتكم خبر عن «حقوق الإنسان» تستعرض تشريعات تعزيز حق الوصول إلى المعلومات والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - عقدت هيئة حقوق الإنسان ورشة عمل "المعلومات كمنفعة عامة" بالتعاون مع المفوضية السامية لـ حقوق.الإنسان، وبمشاركة عدد من منسوبي الجهات الحكومية والمختصين، والتي تهدف إلى تعزيز حق الوصول إلى المعلومات.
في بداية الورشة استعرض الخبير في مجال التشريعات يحيى شقير مفهوم حق الوصول للمعلومات، والغرض منها كمنفعة عامة، والفرق بين المعلومات وغیرھا من محتوى أنواع الاتصالات.
كما تحدث شقير عن الإطار القانوني للحق في الوصول إلى المعلومات في إطار القانون الدولي، والمبادئ التوجيهية لتصميم وتنفيذ القوانين الوطنية على أساس تعزيز حق الوصول إلى المعلومات.
في ختام اليوم الأول من الورشة تحدثت المديرة التنفيذية لمركز الشفافية الأردني هيلدا عجيلات عن مفهوم الشفافية وأهميتها في تعزيز حق الوصول للمعلومات، وثقافة السرية وحدودها.