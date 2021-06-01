شكرا لقرائتكم خبر عن «حقوق الإنسان» تستعرض تشريعات تعزيز حق الوصول إلى المعلومات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عقدت هيئة حقوق الإنسان ورشة عمل "المعلومات كمنفعة عامة" بالتعاون مع المفوضية السامية لـ حقوق.الإنسان، وبمشاركة عدد من منسوبي الجهات الحكومية والمختصين، والتي تهدف إلى تعزيز حق الوصول إلى المعلومات.

‏في بداية الورشة استعرض الخبير في مجال التشريعات يحيى شقير مفهوم حق الوصول للمعلومات، والغرض منها كمنفعة عامة، والفرق بين المعلومات وغیرھا من محتوى أنواع الاتصالات.

‏كما تحدث شقير عن الإطار القانوني للحق في الوصول إلى المعلومات في إطار القانون الدولي، والمبادئ التوجيهية لتصميم وتنفيذ القوانين الوطنية على أساس تعزيز حق الوصول إلى المعلومات.

‏في ختام اليوم الأول من الورشة تحدثت المديرة التنفيذية لمركز الشفافية الأردني هيلدا عجيلات عن مفهوم الشفافية وأهميتها في تعزيز حق الوصول للمعلومات، وثقافة السرية وحدودها.