لحظة استقبال محمد بن سلمان لولي عهد الكويت في الرياض

متابعات الخليج 365 - الرياض

نشر مركز الاتصال والإعلام الجديد فيديو يبين لحظة استقبال ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، ولي العهد بدولة الكويت، الذي وصل اليوم الثلاثاء إلى الرياض.

أهمية زيارة ولي عهد الكويت:

وتأتي زيارة ولي العهد بدولة الكويت، للمملكة ولقاؤه بالأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، امتدادًا للزيارات الأخوية والتي أسهمت في تعزيز أواصر المحبة والتعاون ورسخت لعلاقات ثنائية متينة عبر التنسيق المشترك بشأن مختلف القضايا الإقليمية والدولية وفتح آفاق جديدة للتعاون بين البلدين الشقيقين.

كما أن للكويت مكانة كبيرة لدى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إذ اختارها كأول وجهة خارجية له بعد توليه ولاية العهد، إضافة إلى حرصه على تطوير هذه العلاقة بشكل كبير، ومساهمته في إنهاء ملف المنطقة المقسومة.