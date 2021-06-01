السفير الهاجري ينال وسام الهلال الأخضر القُمري

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-01

متابعات الخليج 365 - الرياض

منح الرئيس عثمان غزالي، رئيس جمهورية القمر المتحدة، الدكتور حمد بن محمد الهاجري سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية القُمر المتحدة وسام الهلال الأخضر بدرجة فارس، أعلى وسام في الجمهورية بمناسبة انتهاء مهامه، وذلك في حفل رسمي أقيم صباح يوم أمس الاثنين بالقصر الرئاسي.

وحضر الحفل نخبة من المسؤولين في الجمهورية أبرزهم رئيس البرلمان الاتحادي ومفتي الجمهورية وأعضاء الحكومة القمُرية.

السفير الهاجري:

الجدير بالذكر أن السفير الهاجري كان قد حصل على شهادة بكالوريوس في الإعلام من جامعة الملك سعود والماجستير في الصحافة من جامعة مارشال بالولايات المتحدة الأمريكية والدكتوراه من جامعة تونس.

وفي السياق نفسه، بدأ السفير الهاجري حياته الوظيفية في وزارة الإعلام وعمل بإذاعة الرياض، ثم انتقل لوزارة الخارجية سكرتيرًا ثانيًا وعمل في ديوان الوزارة ثم انتقل للعمل في السفارة في تونس ثم روما وعاد لديوان الوزارة، ثم قائمًا بالأعمال في السفارة في عمان منذ عام 1430هـ حتى عين سفيرًا لخادم الحرمين الشريفين بجمهورية جزر القمر في العام 1436هـ.



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