- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم القبض على مواطن في الطائف تلفظ على سكان إحدى المناطق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-01
شارك الخبر
القبض على مواطن في الطائف تلفظ على سكان إحدى المناطق
جرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية
متابعات الخليج 365 - واس
أعلنت شرطة منطة مكة المكرمة القبض على شخص في الطائف تحدث بألفاظ مسيئة لسكان إحدى المناطق.
تفاصيل الواقعة:
صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لشخص يتحدث بألفاظ مسيئة لسكان إحدى المناطق، فقد تمكنت الجهات الأمنية بمحافظة الطائف – بفضل الله – من تحديد هويته والقبض عليه، وهو مواطن في العقد الرابع من العمر، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.
شارك الخبر
شارك الخبر