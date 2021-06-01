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القبض على مواطن في الطائف تلفظ على سكان إحدى المناطق

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-01

القبض على مواطن في الطائف تلفظ على سكان إحدى المناطق

جرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية

متابعات الخليج 365 - واس

أعلنت شرطة منطة مكة المكرمة القبض على شخص في الطائف تحدث بألفاظ مسيئة لسكان إحدى المناطق.

تفاصيل الواقعة:

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لشخص يتحدث بألفاظ مسيئة لسكان إحدى المناطق، فقد تمكنت الجهات الأمنية بمحافظة الطائف – بفضل الله – من تحديد هويته والقبض عليه، وهو مواطن في العقد الرابع من العمر، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.


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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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