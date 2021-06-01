القبض على مواطن في الطائف تلفظ على سكان إحدى المناطق

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-01

متابعات الخليج 365 - واس

أعلنت شرطة منطة مكة المكرمة القبض على شخص في الطائف تحدث بألفاظ مسيئة لسكان إحدى المناطق.

تفاصيل الواقعة:

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لشخص يتحدث بألفاظ مسيئة لسكان إحدى المناطق، فقد تمكنت الجهات الأمنية بمحافظة الطائف – بفضل الله – من تحديد هويته والقبض عليه، وهو مواطن في العقد الرابع من العمر، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.

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