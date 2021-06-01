تأجيل تطبيق اختبارات الفحص المهني إلى 7 يوليو

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-01

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشفت مصادر مطلعة لقناة العربية، عن تأجيل اختبارات الفحص المهني إلى السابع من يوليو المقبل.

الفحص المهني:

ويهدف البرنامج إلى التحقق من امتلاك العامل المهني للمهارات الأساسيّة اللازمة لتأدية المهنة الحرفية التي تم استقدامه للملكة العربية السعودية للعمل بها، وذلك من خلال أداء اختبار عملي ونظري في مجال تخصصه.

ويسعى البرنامج للارتقاء بجودة عمل الأيدي المهنية العاملة في سوق العمل السعودي، ورفع مستوى الخدمات المهنية المقدمة وتعزيز الإنتاجية، وإيقاف تدفق العمالة المهنية غير المؤهلة لسوق العمل في المملكة.

ويعمل برنامج الفحص المهني في مسارين؛ المسار الأول يهدف لفحص العمالة المهنية بدولهم قبل وصولهم إلى المملكة بالتعاون مع مراكز فحص دولية، في حين يهدف المسار الثاني لفحص العمالة المهنية المتواجدة حاليًّا في المملكة بالتعاون مع مراكز فحص محلية معتمدة.

فحص العمالة:

ودعت وزارة الموارد البشرية في وقت سابق جميع المنشآت إلى البدء بفحص العمالة المهنية المتواجدة داخل المملكة، حيث سيتم الإلزام بشكل تدريجي حسب حجم المنشأة ابتداءً من يوليو 2021.

أما بالنسبة للمسار الخارجي، فسيتم ربط تأشيرة العمل للمهن المستهدفة باجتياز العامل للفحص المهني بدولته وبشكل تدريجي وفقًا لخطة تفعيل بالاتفاق مع وزارة الخارجية والدول المرسلة للعمالة إلى المملكة.

ويستهدف البرنامج، الذي سيساهم في تطوير مهارات القوى العاملة وفق مقاييس عالمية لتلبية احتياجات سوق العمل السعودي، أكثر من ألف مهنة حرفية تخصصية تندرج تحت 23 عائلة مهنة حسب التصنيف المهني السعودي.

والجدير بالذكر أن برنامج “الفحص المهني” هو أحد برامج منظومة “الاعتماد المهني” التي تسعى لتنظيم سوق العمل والارتقاء بجودة العمالة في المملكة.

شارك الخبر