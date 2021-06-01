الإذاعة والتلفزيون تنعى فهد الشايع: صاحب مسيرة حافلة بالعطاء

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-01

متابعات الخليج 365 - الرياض

نعت هيئة الإذاعة والتلفزيون المذيع القدير فهد الشايع، الذي وافته المنية بعد مسيرة إعلامية، كانت حافلة بالعطاء والنجاح والتميز.

وسألت الهيئة، في تغريدة لها عبر تويتر، الله تعالى للراحل الشايع الرحمة والمغفرة.

وفاة الإعلامي فهد الشايع:

ورحل عن عالمنا اليوم الإعلامي فهد عبدالله الشايع، بعد معاناة طويلة مع المرض.

وذكر مقربون من الإعلامي الراحل أنه من المقرر أن تكون الصلاة عليه والعزاء في مقبرة النسيم غدًا وقت صلاة العصر.

ونعى عدد من الإعلاميين ومستخدمي موقع التواصل الاجتماعي، عبر حساباتهم الشخصية بـ”تويتر”، وفاة الإعلامي الراحل فهد عبدالله الشايع بكلمات مؤثرة، حيث نعاه المذيع التليفزيوني سبأ باهبري، قائلًا: “فقدت اليوم صديقًا وزميلًا عزيزًا ربطتني به محبة ومودة وذكريات جميلة”.

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