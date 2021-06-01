شكرا لقرائتكم إعفاء متلقي الجرعة الأولى ضد كورونا من حظر التجول الليلي في الأردن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-01
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إعفاء متلقي الجرعة الأولى ضد كورونا من حظر التجول الليلي في الأردن
متابعات الخليج 365 - متابعة
سمح رئيس الوزراء الأردني، بشر الخصاونة، لمن مضى أكثر من 21 يومًا على تلقيهم الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لكورونا التجول خلال ساعات الحظر بدءًا من منتصف يونيو الحالي في الأردن.
لقاح كورونا وحظر التجول الليلي في الأردن:
وبموجب أمر الدفاع رقم 38، سيتم أيضًا السماح لبعض القطاعات المغلقة والأنشطة بالعمل، شريطة التزامها بالتدابير الوقائية.
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