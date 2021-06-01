الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-01

بعد صراع مع المرض..الإعلامي فهد عبدالله الشايع في ذمة الله

متابعات الخليج 365 - الرياض

رحل عن عالمنا- منذ قليل- الإعلامي فهد عبدالله الشايع، بعد معاناة طويلة مع المرض.

وفاة الإعلامي فهد عبدالله الشايع:

وذكر مقربون من الإعلامي الراحل أنه من المقرر أن تكون الصلاة عليه والعزاء في مقبرة النسيم غدًا وقت صلاة العصر.

ونعى عدد من الإعلاميين ومستخدمي موقع التواصل الاجتماعي، عبر حساباتهم الشخصية بـ”تويتر”، وفاة الإعلامي الراحل فهد عبدالله الشايع بكلمات مؤثرة، حيث نعاه المذيع التليفزيوني سبأ باهبري، قائلًا: “فقدت اليوم صديقًا وزميلًا عزيزًا ربطتني به محبة ومودة وذكريات جميلة”.

مغردون: مات المذيع البطل:

وواصل سبأ باهبري نعيه: “فقد بلغني منذ لحظات خبر وفاة الأخ الغالي فهد عبدالله الشايع المذيع الهادئ الخلوق الذي عاش محبوبًا من كل من عرفه، أسأل الله له الرحمة والمغفرة والجنة وأن يجعل مرضه وصبره كفارة ورفعة في ميزان عمله، عزائي لأسرته ومحبيه”.

وشاطر رئيس جمعية إعلاميون، عبدالعزيز فهد العيد، أسرة الإعلامي الراحل، قائلًا: “بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره انتقل إلى رحمة الله فجر اليوم الخال فهد عبدالله الشايع”.

وأضاف: “تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته وأسكنه فسيح جناته، الحمد لله على قضائه وقدره، ونسأل الله جل وعلا أن يغفر له ويرحمه ويرفع درجته في عليين وأن يجعله في الفردوس الأعلى من الجنة”.

لم يتزوج وترك وظيفته من أجل ملازمة شقيقه المريض:

ونعى فيصل الشايع، رئيس ديوان المحاسبة الكويتي، الإعلامي الراحل بالقول: “إنَّا لله وإنَّا إليه راجعون، بقلوب مؤمنة راضية بقضاء الله وقدره انتقل إلى رحمة الله ابن العم فهد عبدالله الشايع رحمه الله، اللهم اغفر له وارحمه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد”.

وأضاف: “توفي المذيع البطل فهد العبدالله الشايع هذا اليوم، وهو الذي أفنى حياته لم يتزوج وترك وظيفته وسافر مرافقًا مع أخيه المريض محمد في أمريكا 18 عامًا حتى توفي محمد عام 1439، مرض فهد وها هو يلحق بأخيه ظهر هذا اليوم رحمهما الله جميعًا، قصة مليئة بالكفاح والتضحية”.

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