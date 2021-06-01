7 خدمات يمكنك تفويض غيرك بإتمامها بالأحوال المدنية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-01

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكدت وكالة الأحوال المدنية، أنه يمكن للمواطن الاحتفاظ بوثائقه القديمة عند التعويض عنها.

الأحوال المدنية والاحتفاظ بالوثائق القديمة:

وأوضحت وكالة الأحوال المدنية، اليوم الثلاثاء، في منشور لها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر ،أنه يمكن للمواطنين والمواطنات الاحتفاظ ببطاقة الهوية الوطنية أو سجل الأسرة عند التعويض عنها، مبينة أنه يمكن الاحتفاظ بتلك الوثائق بعد تخريمها وبما يكفل عدم استخدامها.

فيما أعلنت وكالة الأحوال المدنية، عن عدة خدمات يمكن للمواطن تفويض غيره فيها لإتمامها وهي:

1_ استلام بطاقة الهوية الوطنية

2_استلام شهادة الميلاد

3_ استلام سجل الأسرة

4_ التبليغ عن واقعة “زواج، ميلاد، وفاة، طلاق”

5_ تعديل المهنة

6_استلام شريحة بيانات “برنت”

7_ استلام إشعارات التعديل

وسابقًا حذرت وكالة الأحوال المدنية من خطورة التعامل مع أي شخص أو جهة يدعي تقديم خدمات الأحوال المدنية.

سرية البيانات:

ونشرت الأحوال المدنية، في تغريدة سابقة لها عبر تويتر، إنفوجرافيك شددت خلاله على ضرورة الحفاظ على سرية البيانات، محذرة من التعامل مع أي شخص أو مكتب يدّعي تقديم خدماتها، معلقة بالقول: “الوقاية أمان”.

أيضًا كشفت الأحوال المدنية عن طريقة الاستفادة من خدمات تعديل البيانات في السجل المدني ضمن الخدمات الإلكترونية عبر منصة أبشر.

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