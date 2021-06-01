الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-01

لقطات من استقبال محمد بن سلمان لولي عهد الكويت في الرياض

متابعات الخليج 365 - الرياض

أظهرت لقطات استقبال ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، ولي العهد بدولة الكويت، الذي وصل اليوم الثلاثاء إلى الرياض.

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