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لقطات من استقبال محمد بن سلمان لولي عهد الكويت في الرياض

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-01

لقطات من استقبال محمد بن سلمان لولي عهد الكويت في الرياض

تعد العلاقات الثنائية بين البلدين نموذجًا مشرفًا

متابعات الخليج 365 - الرياض

أظهرت لقطات استقبال ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، ولي العهد بدولة الكويت، الذي وصل اليوم الثلاثاء إلى الرياض.


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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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