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شكرا لقرائتكم لقطات من استقبال محمد بن سلمان لولي عهد الكويت في الرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-01
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لقطات من استقبال محمد بن سلمان لولي عهد الكويت في الرياض
تعد العلاقات الثنائية بين البلدين نموذجًا مشرفًا
متابعات الخليج 365 - الرياض
أظهرت لقطات استقبال ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، ولي العهد بدولة الكويت، الذي وصل اليوم الثلاثاء إلى الرياض.
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