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شكرا لقرائتكم وزير الطاقة يرأس الاجتماع الـ17 لتحالف أوبك + ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-01
وزير الطاقة يرأس الاجتماع الـ17 لتحالف أوبك +
رأس اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة خفض الإنتاج
متابعات الخليج 365 - الرياض
ترأس وزير الطاقة صاحب السمو الملكي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، الاجتماع الـ30، للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة خفض الإنتاج JMMC في منظمة أوبك وحلفائها.
كما ترأس سموه الاجتماع الـ17، لمنظمة أوبك والدول المنتجة من خارجها (أوبك+)، وذلك بحضور وزير النفط الكويتي د. محمد الفارس الذي يزور المملكة ضمن وفد رسمي.
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