السعودية أولى محطات ولي عهد الكويت الخارجية تجسيدًا للعلاقات المتميزة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-01

متابعات الخليج 365 - الرياض

اختار ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح السعودية لتكون محطته الأولى في أول زيارة خارجية له منذ توليه ولاية للعهد، مما يعكس عمق وتميز تلك العلاقة الثنائية التي توليها دولة الكويت مع المملكة ورغبتها في تعزيزها نحو تطلعات وآفاق القيادتين والشعبين الشقيقين.

أهمية زيارة ولي عهد الكويت

وتأتي زيارة ولي العهد بدولة الكويت، للمملكة ولقاؤه بصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، امتدادًا للزيارات الأخوية والتي أسهمت في تعزيز أواصر المحبة والتعاون ورسخت لعلاقات ثنائية متينة عبر التنسيق المشترك بشأن مختلف القضايا الإقليمية والدولية وفتح آفاق جديدة للتعاون بين البلدين الشقيقين.

كما أن للكويت مكانة كبيرة لدى سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إذ اختارها كأول وجهة خارجية لسموه بعد توليه ولاية العهد، إضافة إلى حرصه على تطوير هذه العلاقة بشكل كبير، ومساهمة سموه في إنهاء ملف المنطقة المقسومة.

تعزيز التعاون المشترك

وتعد العلاقات الثنائية بين المملكة ودولة الكويت نموذجًا مشرفًا يحتذى للأخوة والمصير المشترك، ترسخت عبر العديد من المواقف التاريخية، كما تطورت العلاقات بين البلدين في المجالات السياسية بالتنسيق والتشاور الدائم حيال القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية، وكذلك في مجالات التعاون العسكري والأمني، والتجارة، والصناعة، والاستثمار، والطاقة، والثقافة، والرياضة، وغيرها من المجالات.



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