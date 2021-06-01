شكرا لقرائتكم خبر إغلاق 7 منشآت مخالفة للاشتراطات الصحية بمكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
من جانبها واصلت بلدية المسفلة الفرعية وبمشاركة الإدارة العامة للنظافة والدوريات الأمنية جولاتها الرقابية، بهدف مكافحة الظواهر السلبية وضمان وصول المواد الغذائية إلى المستهلك بطريقة صحية وآمنة.
وأوضحت البلدية أن الجولات أسفرت عن مصادرة وإتلاف 1290 كرتونا من العصائر الفاسدة لسوء الحفظ والتخزين بحوش بكر، ومصادرة نصف طن من الخضار والفواكه ضبطت بالمباسط العشوائية المخالفة في حي النكاسة.
كما ألزمت بلدية العمرة الفرعية ملاك المباني قيد الإنشاء بإزالة مخلفات البناء من الساحات المحيطة بها وتوفير حاويات خاصة لجمع المخلفات وتنظيف المنطقة بالكامل، مشددة على ضرورة الالتزام بالأنظمة والتعليمات للمحافظة على البيئة العمرانية ومعالجة مظاهر التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري.
كانت هذه تفاصيل خبر إغلاق 7 منشآت مخالفة للاشتراطات الصحية بمكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.