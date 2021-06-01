شكرا لقرائتكم خبر إغلاق 7 منشآت مخالفة للاشتراطات الصحية بمكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أغلقت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في وكالة البلديات، أمس 7 منشآت تجارية لمخالفتها الاشتراطات الصحية، وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية وتطبيق الجزاءات والغرامات البلدية بحق المخالفين للأنظمة واللوائح.

من جانبها واصلت بلدية المسفلة الفرعية وبمشاركة الإدارة العامة للنظافة والدوريات الأمنية جولاتها الرقابية، بهدف مكافحة الظواهر السلبية وضمان وصول المواد الغذائية إلى المستهلك بطريقة صحية وآمنة.

وأوضحت البلدية أن الجولات أسفرت عن مصادرة وإتلاف 1290 كرتونا من العصائر الفاسدة لسوء الحفظ والتخزين بحوش بكر، ومصادرة نصف طن من الخضار والفواكه ضبطت بالمباسط العشوائية المخالفة في حي النكاسة.

كما ألزمت بلدية العمرة الفرعية ملاك المباني قيد الإنشاء بإزالة مخلفات البناء من الساحات المحيطة بها وتوفير حاويات خاصة لجمع المخلفات وتنظيف المنطقة بالكامل، مشددة على ضرورة الالتزام بالأنظمة والتعليمات للمحافظة على البيئة العمرانية ومعالجة مظاهر التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري.