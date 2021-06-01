رصد 96 مخالفة من منسوبي المساجد والمصلين

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وأوضحت وكالة الوزارة لشؤون المساجد أن المخالفات تنوعت، فيما بلغ عدد المساجد التي تم رصد تراخ فيها 1612 مسجدا بمناطق المملكة، جرت معالجة الملاحظات فيها فورا.
وأشارت إلى أن الجولات الرقابية مستمرة من قبل مراقبي المساجد بالمناطق، وهناك لجان ميدانية رقابية تعمل على مدار الساعة لرفع جميع المخالفات واتخاذ الإجراءات النظامية كافة، مجددة التأكيد على أهمية الأخذ بتعليمات الوزارة التي تصب في مصلحة الجميع.
إلى ذلك أعادت الوزارة أمس افتتاح 16 مسجدا بعد إخلائها موقتا وتعقيمها في 6 مناطق، بعد ثبوت 16 حالة إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين، ليصل مجموع ما تم الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 115 يوما 1449 مسجدا، وذلك في إطار الحرص على سلامة المصلين.
وأوضحت أن المساجد التي جرى تعقيمها احترازيا وإعادة فتحها توزعت على 6 مناطق، من بينها مكة المكرمة والرياض والشرقية.
وبينت أن تلك الإجراءات المتخذة لمزيد من الحرص على سلامة المصلين، إضافة لعمليات النظافة والصيانة المستمرة للمساجد، داعية المصلين ومنسوبي المساجد للالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد، ومن ذلك لبس الكمامة وإحضار السجادة الخاصة بهم وتحقيق التباعد الجسدي لسلامتهم.
المخالفات المرصودة:
- عدم لبس الكمامة
- عدم إحضار السجادة
- إهمال تحقيق التباعد الجسدي
- عدم التقيد بمواقيت الصلوات ومدة فتح المساجد
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