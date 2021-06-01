شكرا لقرائتكم خبر رفع 469 سيارة مهملة وتالفة في جدة خلال شهر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أسفرت جولات نفذتها إدارة مراقبة السيارات التالفة والناقلات بالإدارة العامة لرصد ومعالجة الظواهر السلبية بوكالة البلديات الفرعية في أمانة محافظة جدة، عن رفع 469 سيارة مهملة وتالفة، بعد أن تركها أصحابها فترات زمنية طويلة مما تسبب في تشويه المظهر العام وتعطيل الحركة المرورية في شوارع وميادين المحافظة.

وأكد وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد المطيري استمرار الأمانة في جهودها الرقابية للمحافظة على المشهد البصري للمدينة وسلامة المرافق العامة لسكان المحافظة.

من جهة ثانية احتضنت أمانة جدة بمقرها الرئيس المعرض التعريفي لجمعية العناية بمساجد الطرق والذي يستمر لثلاثة أيام، وذلك في إطار التعاون المشترك لتعريف منسوبي الأمانة بجهود الجمعية وتعزيز ثقافة العمل الخيري، وإتاحة فرص المشاركة في الخدمات المجتمعية والخيرية بالتعاون مع الجمعيات والمؤسسات المختلفة.

وتسهم الجمعية بدورها في بناء ورعاية بيوت الله على الطرق السريعة كونها جهة مخولة نظاما بجمع واستقبال التبرعات المالية لبناء وترميم وصيانة المساجد.

يذكر أن أمانة جدة تسعى إلى تعزيز التعاون المشترك مع مؤسسات المجتمع كافة لدعم الأعمال والأنشطة التي تخدم السكان في شتى المجالات.

إلى ذلك نفذت أمانة جدة وبلديات المحافظات التابعة لها 4124 جولة رقابية مع الجهات المعنية، لمتابعة امتثال المنشآت التجارية للإرشادات والتدابير الاحترازية، والتي أسفرت عن إغلاق 54 منشأة مخالفة.

وأوضحت الأمانة أن الجهود الرقابية شملت نطاق 19 بلدية فرعية، ورصدت الفرق الميدانية خلالها 144 مخالفة.

المخالفات

