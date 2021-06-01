شكرا لقرائتكم خبر 1038 مخالفة لاحترازات كورونا في جازان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأوضح أمين منطقة جازان نايف بن سعيدان أنه جرى تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين، مؤكدا ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المبلغة، كما شدد على أن الأمانة لن تتهاون في تطبيق الأنظمة والتعليمات والعقوبات بحق أي منشأة مخالفة، داعيا المواطنين والمقيمين إلى الاتصال بمركز البلاغات الموحد على الرقم «940» أو عبر تطبيق «بلدي» المتوفر في متاجر الأجهزة الذكية في حال وجود ملاحظات أو مخالفات لتطبيق احترازات كورونا وفقا للأنظمة والتعليمات.
كانت هذه تفاصيل خبر 1038 مخالفة لاحترازات كورونا في جازان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.