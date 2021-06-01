1038 مخالفة لاحترازات كورونا في جازان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رصدت أمانة منطقة جازان 1038 مخالفة للإجراءات الاحترازية عبر 66 ألف جولة رقابية على المولات والمطاعم والمقاهي وصالونات الحلاقة الرجالية ومشاغل التجميل النسائي جولات نفذتها خلال الـ45 يوما الماضية، وذلك ضمن الجهود والأعمال التي تقدمها الأمانة وبلديات المنطقة لمتابعة مدى الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا. وأوضح أمين منطقة جازان نايف بن سعيدان أنه جرى تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين، مؤكدا ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المبلغة، كما شدد على أن الأمانة لن تتهاون في تطبيق الأنظمة والتعليمات والعقوبات بحق أي منشأة مخالفة، داعيا المواطنين والمقيمين إلى الاتصال بمركز البلاغات الموحد على الرقم «940» أو عبر تطبيق «بلدي» المتوفر في متاجر الأجهزة الذكية في حال وجود ملاحظات أو مخالفات لتطبيق احترازات كورونا وفقا للأنظمة والتعليمات.



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