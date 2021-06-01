شكرا لقرائتكم خبر 80 مخالفة للاحترازات بأسواق الشرقية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أغلقت أمانة المنطقة الشرقية أمس الأول 8 منشآت مخالفة، وحررت 80 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية والتكدس، وتطبيق «توكلنا».

وأوضحت الأمانة أنها نفذت 1548 جولة رقابية في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع بالمنطقة، مشيرة إلى تلقى مركز البلاغات «940» بالأمانة 18 بلاغا، حول المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية والأنظمة البلدية.

وأكدت استمرار جولاتها الرقابية المكثفة، للتأكد من تطبيق المنشآت التجارية والغذائية ومنافذ البيع بالمنطقة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، وتفعيل تطبيق «توكلنا» ومبادرة «ممتثل»، وإغلاق المنشآت المخالفة تحقيقا للصحة والسلامة العامة، داعية الجميع إلى التعاون والإبلاغ عن أي مخالفات أو ملاحظات من خلال مركز البلاغات «940».