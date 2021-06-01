1251 إصابة بكورونا .. وشفاء 1026 حالة

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وحثت الجميع على المبادرة بالتسجيل في تطبيق (صحتي) للحصول على لقاح كورونا حفاظا على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة، وشددت على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتطبيق التباعد الاجتماعي للحد من انتشار فيروس كورونا.
ونصحت الوزارة الجميع بالتواصل مع مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.
- إجمالي الإصابات 451,687
- إجمالي الوفيات 7377
- حالة نشطة 9871
- فحوص مخبرية 94,308
- حالة حرجة 1443
- حالات التعافي 434,439
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