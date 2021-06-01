شكرا لقرائتكم خبر 1251 إصابة بكورونا .. وشفاء 1026 حالة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت وزارة الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة أمس الأول تضمنت تسجيل 1251 حالة مؤكدة، وشفاء 1026 حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 9871 حالة، منها 1443 حالة حرجة.

وحثت الجميع على المبادرة بالتسجيل في تطبيق (صحتي) للحصول على لقاح كورونا حفاظا على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة، وشددت على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتطبيق التباعد الاجتماعي للحد من انتشار فيروس كورونا.

ونصحت الوزارة الجميع بالتواصل مع مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.

