شكرا لقرائتكم خبر «الهلال الأحمر» تعزز الثقافة الإسعافية بـ«خلنا أول اتصال» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بدأت هيئة الهلال الأحمر السعودي حملة توعوية تحت شعار «خلنا أول اتصال» عبر حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي، لتعزيز ثقافة الاتصال وطلب الخدمة الإسعافية للحالات الطارئة، وذلك بالشراكة مع عدد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص.

وأوضحت الهيئة أن الحملة تهدف إلى الحد من الاجتهادات الشخصية للأفراد المرافقين للحالة الطارئة وضرورة الاتصال بالرقم 997 وطلب الخدمة الإسعافية عند الحاجة إليها في أي مكان وزمان، وتتضمن تعريف الأشخاص بالحالات الطارئة التي تتطلب التواصل مع الهيئة والحالات غير الطارئة التي لا تستوجب وجود الفرق الإسعافية.

وتعرف الحملة بنوعين من الاستجابة للبلاغات، استجابة مباشرة لمتابعة الحالة الإسعافية في مكانها من خلال إحدى الفرق الطبية المتخصصة، أو عبر الاستشارات الطبية الهاتفية للحالات التي لا تستدعي حضورا إسعافيا وتقدمها الكوادر الطبية بغرفة عمليات الهلال الأحمر عبر الهاتف.

كما تستهدف تعزيز الصورة الذهنية عن الهيئة لدى أفراد المجتمع من خلال تقديم خدمات طبية بمعدلات استجابة سريعة، في ظل التطور الشامل الذي شهدته الخدمة الإسعافية خلال السنوات الماضية من تفعيل لأحدث الأنظمة التقنية المتعلقة بالخدمة الإسعافية حول العالم، مثل خدمة المسعف الالكتروني وتطبيق أسعفني.

أهداف الحملة:







رفع مستوى الوعي للأفراد



تصحيح المفاهيم تجاه الحالات



إبراز قدرات الهيئة على تقديم خدمات متطورة



رسائل الحملة: