ضبط مخالفين لإلقائهما مياه صرف في وسط بيئي بجدة

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وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، في بيانه أمس، أنه جرى ضبط صهريجي صرف يعمل عليهما مقيمان من الجنسية الإريترية وتعود ملكيتهما لمواطن، ويتم تفريغ حمولتهما في موقع يستخدم كمشتل للنباتات.
وأضاف بأنه طبقت الإجراءات النظامية كافة بحقهما من الجهات المختصة، مبينا أن عقوبة إلقاء مياه الصرف غير المعالجة أو تصريفها في أي وسط بيئي السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات وغرامة مالية تصل إلى 30 مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وحث الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم 911 بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و999 في جميع مناطق المملكة.
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