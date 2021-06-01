شكرا لقرائتكم خبر ضبط مخالفين لإلقائهما مياه صرف في وسط بيئي بجدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي بالتنسيق مع المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، مخالفين لنظام البيئة يفرغان مياه الصرف غير المعالجة في وسط بيئي بمحافظة جدة.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، في بيانه أمس، أنه جرى ضبط صهريجي صرف يعمل عليهما مقيمان من الجنسية الإريترية وتعود ملكيتهما لمواطن، ويتم تفريغ حمولتهما في موقع يستخدم كمشتل للنباتات.

وأضاف بأنه طبقت الإجراءات النظامية كافة بحقهما من الجهات المختصة، مبينا أن عقوبة إلقاء مياه الصرف غير المعالجة أو تصريفها في أي وسط بيئي السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات وغرامة مالية تصل إلى 30 مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وحث الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم 911 بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و999 في جميع مناطق المملكة.