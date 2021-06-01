شكرا لقرائتكم خبر «توثيق العدل» يدقق 450 ألف طلب الكتروني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشفت وزارة العدل ممثلة في الإسناد المركزي للتوثيق عن تدقيق نحو 450 ألف طلب الكتروني منذ أكتوبر الماضي حتى نهاية مايو.

وأشارت الوزارة إلى أن الإسناد المركزي للتوثيق، يهدف إلى دعم التحول الرقمي لكامل الخدمات التوثيقية، ولإيجاد مركز موحد لعمليات التوثيق، باتباع منهجية موحدة لجميع الخدمات التوثيقية الالكترونية، وتبني التقنيات الداعمة للأنظمة الذكية التوثيقية وتحديد مجالات التحسين السريعة والاستراتيجية لها، للتقليل من الاعتمادية على التدخل البشري، وحوكمة الإجراءات المتبعة في الخدمات التوثيقية الالكترونية.

ويمثل الإسناد المركزي للتوثيق الذراع التشغيلي لوكالة الوزارة للتوثيق والتسجيل العيني للعقار، حيث يعمل به عدد من الكوادر المؤهلة من كتاب وكاتبات العدل، كما يعد قناة دائمة للتكامل مع الجهات الداخلية والخارجية، من خلال نظام التوثيق المتكامل أو المنصات الالكترونية الأخرى.

الطلبات المدققة

