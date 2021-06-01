شكرا لقرائتكم خبر إحباط تهريب 308.6 كجم حشيش و23.7 طن قات بالشرقية وجازان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أحبطت دوريات حرس الحدود محاولات تهريب 308.6 كجم من الحشيش و23.7 طنا من القات، وقبضت على مهربيها وعددهم 12 متهما.

وأوضح المتحدث الرسمي لحرس الحدود العقيد مسفر القريني في بيانه أمس أن الدوريات الساحلية بقطاع رأس تنورة بالمنطقة الشرقية تمكنت من إحباط محاولة تهريب 220.6 كجم من الحشيش، وفي عملية أخرى جرى إحباط محاولة تهريب 88 كجم حشيش و23.7 طنا من مادة القات المخدر، و14,224 قرصا مخدرا خاضعا لتنظيم التداول الطبي بمنطقة جازان.

وأوضح أنه جرى استكمال الإجراءات النظامية وتسليم المهربات للجهة المعنية، مؤكدا أن رجال حرس الحدود مستمرون في التصدي بكل حزم وعزم واقتدار لمحاولات التهريب كافة، وسيقفون سدا منيعا أمام كل من يحاول استهداف أمن الوطن وشبابه.

المضبوطات







308.6 كجم حشيش



23.7 طنا من القات



14,224 قرصا مخدرا



جنسيات المهربين: