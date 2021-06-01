إحباط تهريب 308.6 كجم حشيش و23.7 طن قات بالشرقية وجازان

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وأوضح المتحدث الرسمي لحرس الحدود العقيد مسفر القريني في بيانه أمس أن الدوريات الساحلية بقطاع رأس تنورة بالمنطقة الشرقية تمكنت من إحباط محاولة تهريب 220.6 كجم من الحشيش، وفي عملية أخرى جرى إحباط محاولة تهريب 88 كجم حشيش و23.7 طنا من مادة القات المخدر، و14,224 قرصا مخدرا خاضعا لتنظيم التداول الطبي بمنطقة جازان.
وأوضح أنه جرى استكمال الإجراءات النظامية وتسليم المهربات للجهة المعنية، مؤكدا أن رجال حرس الحدود مستمرون في التصدي بكل حزم وعزم واقتدار لمحاولات التهريب كافة، وسيقفون سدا منيعا أمام كل من يحاول استهداف أمن الوطن وشبابه.
المضبوطات
- 308.6 كجم حشيش
- 23.7 طنا من القات
- 14,224 قرصا مخدرا
جنسيات المهربين:
- 5 إثيوبيين
- 4 مواطنين
- 3 يمنيين
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