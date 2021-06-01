لجنة شورية تناقش معوقات هيئة الإذاعة والتلفزيون

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وجرى خلال الاجتماع استعراض استراتيجية الهيئة والاستراتيجيات الإعلامية والمعوقات التي تواجه الهيئة في سياق أدائها للمهام الموكلة إليها، ومن أبرزها استقطاب الكفاءات المتميزة، والمقترحات المناسبة لتدريب منسوبي الهيئة، والشراكات مع الجهات الإعلامية والجهات الحكومية الأخرى، والخطط المستقبلية لتطوير القنوات التلفزيونية والإذاعية.
كما تطرق المجتمعون إلى الاستثمارات التي تعمل عليها الهيئة ومواردها وإمكاناتها الحالية والمستقبلية والتطورات التي يشهدها القطاع.
وقدم أعضاء اللجنة خلال الاجتماع عددا من الاستفسارات والتساؤلات حول الحلول والمقترحات للعديد من التحديات والصعوبات التي تواجه الهيئة، لا سيما في فترة جائحة كورونا، حيث أجاب المسؤولون في الهيئة عما طرحته اللجنة، تمهيدا لإعداد اللجنة تقريرها بشأن الأداء السنوي للهيئة المتضمن توصياتها لمناقشته أمام المجلس في الفترة المقبلة.
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