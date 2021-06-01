دعم سوق العمل بـ119 فني رعاية مرضى

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وأوضحت الهيئة أن الفترة التدريبية للبرنامج امتدت 12 شهرا في 7 مراكز تدريبية شملتها مناطق الرياض والقصيم وخميس مشيط وجدة، مشيرة إلى أن البرنامج يؤهل خريجي فني رعاية مرضى للعمل كمساعدين مستقلين لأخصائي التمريض عن طريق تزويدهم بالمهارات الأساسية اللازمة لرعاية المرضى في مختلف مرافق الرعاية الصحية، خاصة مراجعي العيادات الخارجية.
ويعد برنامج فني رعاية مرضى المنتهي بالتوظيف، واحدا من البرامج النوعية والمقننة التي أشرفت على تنفيذها الأكاديمية الصحية في الهيئة بالشراكة مع القطاعين العام والخاص، بهدف تأهيل قوى عاملة من خلال برامج تسهم في توطين القطاع الصحي وتقوم على رفع كفاءة العاملين، وذلك لتعزيز وحماية الصحة بقيادة ممارسين صحيين يخدمون المجتمع بإنسانية وكفاءة.
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