5 إجراءات لوحدات الحماية عند تلقيها بلاغا عن حالة إيذاء

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يعمل مركز بلاغات العنف الأسري ممثلا في وحدات الحماية على اتخاذ 5 إجراءات عند تلقيه بلاغا عن حالة إيذاء، منها مباشرة البلاغ وتقييم خطورة الحالة، كما تقوم بالتوجيه والإرشاد الأسري لأطراف الحالة، إضافة إلى وقف استمرار الإيذاء أو تكرارها، وإخضاع من يلزم من أطراف الحالة إلى علاج نفسي أو برامج تأهيلية. في المقابل يستقبل مركز بلاغات العنف الأسري حالات العنف الجسدي، النفسي، الجنسي، اللفظي، الإهمال، كما يقدم الاستشارات للمتصلين عبر الرقم المجاني 1919 ، ويهدف نظام الحماية من الإيذاء بمركز بلاغات العنف الأسري إلى نشر التوعية حول الآثار المترتبة على الإيذاء، ومعالجة الظواهر السلوكية في المجتمع التي تعزز من احتمالية وقوع الإيذاء، إضافة إلى ضمان توفير الحماية من الإيذاء. إجراءات تتخذها وحدات الحماية عند تلقيها بلاغا عن حالة إيذاء:





مباشرة البلاغ وتقييم خطورة الحالة



التوجيه والإرشاد الأسري لأطراف الحالة



وقف استمرار الإيذاء أو تكراره



تقديم الرعاية الصحية اللازمة



إخضاع من يلزم من أطراف الحالة إلى علاج نفسي أو برامج تأهيلية



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