9 اعتمادات أكاديمية لجامعة جازان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - منحت هيئة تقويم التعليم والتدريب ممثلة بالمركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي شهادات «الاعتماد» الأكاديمي لـ9 برامج بجامعة جازان. وأوضح رئيس الجامعة الدكتور مرعي القحطاني أن شهادات الاعتماد شملت تخصصات الطب والجراحة بكلية الطب، وطب وجراحة الفم والأسنان بكلية طب الأسنان، والعلاج الطبيعي، والتغذية السريرية، والمختبرات الطبية، وتقنية الأشعة التشخيصية بكلية العلوم الطبية التطبيقية، والتصميم الداخلي بكلية التصميم والعمارة، والتغذية الإكلينيكية بالكلية الجامعية بأبي عريش، والعلاج الطبيعي بالكلية الجامعية بالعارضة.



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