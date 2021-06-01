السعودية | وليا عهد السعودية والكويت يبحثان وضع المنطقة وتعزيز الأمن

شكرا لقرائتكم وليا عهد السعودية والكويت يبحثان وضع المنطقة وتعزيز الأمن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - بحث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد السعودي، مع الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي العهد الكويتي، الثلاثاء، في الديوان الملكي بقصر اليمامة بالرياض، الوضع بالمنطقة وجهود تعزيز الاستقرار والأمن.

وجرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وأوجه التعاون الثنائي في شتى المجالات والفرص الداعمة لتطويره، إلى جانب استعراض التطورات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها بما يعزز الأمن والاستقرار.

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وفي بداية الاجتماع تسلم ولي العهد السعودي، رسالة خطية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز من الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت.

وكان ولي العهد السعودي، استقبل في وقت سابق اليوم، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة الكويت.

ووصل الشيخ مشعل مطار الملك خالد الدولي، في الرياض في أول زيارة رسمية له.

من جانبه، رحب الأمير سلطان بن سعد بن خالد سفير السعودية لدى دولة الكويت بزيارة ولي عهد الكويت إلى المملكة.

وأشاد في تصريح له بهذه المناسبة بتميز ومتانة العلاقات التاريخية بين المملكة ودولة الكويت، والتي تمتد لأكثر من مئة وثلاثين عاماً، وفق ما نقلته وكالة "واس".

كما أوضح أن العلاقات السعودية الكويتية اتسمت بالمحبة والأخوة والمصير المشترك في ظل حكّام البلدين الذين تعاقبوا على سدة الحكم إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده.