السعودية | سفير المملكة يطلع على سير العمل بمنفذ حدودي مع الأردن

شكرا لقرائتكم سفير المملكة يطلع على سير العمل بمنفذ حدودي مع الأردن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - بعد رفع تعليق سفر المواطنين منذ الخامس من شوال الحالي، اطلع سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن نايف السديري، في منفذ حالة عمار - المدورة، الثلاثاء، على سير العمل بالمنفذ والخدمات المقدمة للمواطنين السعوديين القادمين للأردن.

وشدد السديري على أهمية تضافر الجهود من جميع الجهات المعنية، في سبيل تقديم كافة الخدمات للعابرين والمسافرين عبر منفذ حالة عمار- المدورة، وتقديم ما يلزم لخدمة ورعاية المواطنين السعوديين في الخارج، بالتزامن مع صدور التوجيهات من الجانب الأردني، بالاكتفاء بالإجراءات المعمول بها في السعودية والمنظمة للفئات المسموح لها بالسفر، وفق الاشتراطات المعلنة على حسابات السفارة على وسائل التواصل الاجتماعي والموقع الإلكتروني.

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السفير السديري خلال جولته في المنفذ الحدودي

اشتراطات السفر إلى الأردن

وتتضمن الاشتراطات " تحليل PCR سلبي النتيجة قبل دخول الأراضي الأردنية بما لا يزيد عن (72) ساعة، والحصول على جرعتي لقاح كوفيد 19 أو جرعة واحدة وقد مر عليها 14 يوماً، مع إرفاق ما يثبت ذلك لغايات إعفائهم من فحص PCR عند الوصول للمنفذ الأردني.

كما نصت الاشتراطات على الرّاغبين بالقدوم من غير الحالات أعلاه، بما فيه من سبق له الإصابة والتعافي من فيروس كورونا، فعليهم إجراء تحليل PCR آخر في المنفذ الأردني تكون نتيجته سلبية، ويشترط لقدومهم التسجيل على منصّة http://Www.gateway2jordan.gov.jo والالتزام بالشروط المعمول بها سابقاً ، وفيما يتعلق بالمواطنين الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً فعليهم تقديم وثيقة تأمين طبي يغطي COVID-19 داخل الأردن .

إلى ذلك، ختم جولته منوهاً بالجهود والاستعدادات التي تقوم بها الإدارات بالمنفذ على الجانبين السعودي والأردني والحرص والاهتمام بخدمة المسافرين بين البلدين.