السعودية | وفاة الإعلامي السعودي فهد الشايع بعد معاناة مع المرض

شكرا لقرائتكم وفاة الإعلامي السعودي فهد الشايع بعد معاناة مع المرض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - توفي الإعلامي السعودي فهد عبدالله الشايع، اليوم الثلاثاء، بعد معاناة طويلة مع المرض، وذكر عدد من الإعلاميين المقربين للراحل، أنه من المقرر أن تكون الصلاة عليه والعزاء في مقبرة النسيم بالرياض غدا وقت صلاة العصر.

الإعلامي فهد الشايع، هو من جيل الإعلاميين الأوائل بالقناة الأولى والتلفزيون السعودي، وقد روى قصة تركه العمل كمذيع من أجل مرافقة شقيقه المريض لمدة 17 عاماً حتى وفاته.

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قصته مع أخيه "محمد"

وقال الشايع خلال استضافته في برنامج "وينك": أنه سخّر نفسه ليكون في خدمة أخيه "محمد" وترك عمله كمذيع، ولم يهتم بتقديم استقالته، لأن سفر أخيه للولايات المتحدة للعلاج كان ضرورياً، فترك كل شيء خلفه، أملاً في أن يجد علاجاً لمرض أخيه في الخارج.

كما أضاف: أنه قضى 17 عامًا مع أخيه في الولايات المتحدة، يمكث أسابيع في المستشفى وأسابيع خارجه، ثم يعود معه لمتابعة العلاج وهكذا، وأشار الإعلامي فهد الشايع إلى أن العلاج في المملكة في ذلك الوقت لم يكن كما هو الآن.

وأكد الراحل في البرنامج أن انشغاله مع أخيه كل هذه السنين حتى وفاته، صرفه حتى عن الزواج، وأحس أنه مكلف بمرافقة أخيه طوال الوقت، وعليه ألا يفكر في نفسه، فقط حياته من أجل علاج أخيه، بل هي الأمنية الوحيدة التي استطاع تحقيقها.