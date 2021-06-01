شكرا لمتابعة خبر عن " الصحة العامة " : على جميع القادمين إلى المملكة تقديم ما يثبت خلوهم من الإصابة بكورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

ردت هيئة الصحة العامة على سؤال جاء فيه "هل يشترط الحصول على فحص PCR قبل الدخول إلى المملكة؟".

وقالت:"يشترط على جميع القادمين من غير السعوديين ممن تجاوزت أعمارهم 8 سنوات تقديم ما يثبت خلوهم من الإصابة بالفيروس بناء على تحليل من جهة موثوقة خارج المملكة".

واشترطت ألا يتجاوز موعد إجراؤه 72 ساعة قبل موعد المغادرة، مشددة على مراعاة أنظمة دولة القدوم المتعلقة بإجراءات تحليل الإصابة بالفيروس للأطفال.