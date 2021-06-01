شكرا لمتابعة خبر عن تأجيل موعد تطبيق اختبارات الفحص المهني للعمالة في المملكة (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكدت مصادر أنه تقرر تأجيل اختبارات الفحص المهني في المملكة إلى السابع من يوليو المقبل.

وأكدت المصادر، وفقا لـ"العربية"، أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تعمل على تجهيز مقرات لاختبارات الفحص المهني في عدة مناطق.

الجدير بالذكر أن المهن الكهربائية والأعمال الإنشائية تعد من أبرز المهن المستهدفة في برنامج الفحص المهني الذي سيُمكن صاحب المنشأة من حجز مواعيد الاختبار لعامليه.