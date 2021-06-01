شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو والصور.. الأمير محمد بن سلمان يستقبل ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

استقبل صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي عهد الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، مساء اليوم، في مطار الملك خالد الدولي بالرياض.

وشهدت مراسم الاستقبال حضور سفير الكويت في المملكة، الشيخ على الخالد الجابر الصباح.

وتأتي هذه الزيارة تلبية لدعوة تلقاها سموه من ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، لتعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، إلى جانب بحث سبل زيادة التنسيق بين دول التعاون الخليجي الست تجاه مختلف القضايا الإقليمية والعربية والدولية.

يذكر أن زيارة الشيخ مشعل الأحمد إلى المملكة تعد الزيارة الأولى له منذ تولي ولاية العهد في أكتوبر الماضي.