شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مستشارة أسرية تشرح كيفية التعامل مع الزوج البخيل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تحدثت المستشارة الأسرية زهرة المعبي عن كيفية تصرف الزوجة مع زوجها في حال كان الزوج "بخيل" وكيفية اكتشاف هذه الأمور من خلال سلوكياته.

وقالت "زهرة" خلال حديثها مع برنامج "سيدتي" على "روتانا خليجية":"يجب معرفة هل هناك أسباب لقلة صرف الرجل عليها مثل ظروف كورونا أو ضيق الأحوال المادية".

وتابعت:" إذن مر بهذه الظروف وبدأ في التصرف هكذا فهذا ليس ببخيل لأنه يتصرف بناءً على الظروف، أما الشخص الذي يتصرف بهذه الطريقة منذ البداية فهذا شخص بخيل".

أما عن طريقة التأكد من كون الشخص "بخيل" أثناء فترة الخطوبة أضافت "زهرة": "يمكن أن تعرف الفتاة من خلال فترة الخطوبة بناءً على من خلال أنواع الهدية وحديثها معه عن أشياء بعينها أو مقارنته في الأسعار بطريقة مبالغ فيها".