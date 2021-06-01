شكرا لمتابعة خبر عن أمير مكة يستقبل اللواء محمد البسامي بعد تعيينه قائدا للقوات الخاصة لأمن الحج والعمرة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

استقبل أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل قائد القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة المُعين حديثًا اللواء محمد البسامي بحضور مساعده العميد فواز المتيهي.

وهنّأ سموّه اللواء البسامي بمناسبة تعيينه، متمنيًا له التوفيق في المهام الموكلة إليه.

وكان وزير الداخلية قرر تعيين اللواء محمد بن عبدالله البسامي قائدًا للقوات الخاصة لأمن الحج والعمرة بالأمن العام، واللواء سلمان بن معيوض الجميعي مديرًا للإدارة العامة للمرور، والعميد الدكتور فواز بن عبدالواحد المتيهي نائبًا لقائد القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة بالأمن العام.