شكرا لمتابعة خبر عن سكان المملكة يتخطون الـ 35 مليون نسمة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف تقرير صادر عن الهيئة العامة للإحصاء عن تخطي سكان المملكة مستوى الـ 35 مليون نسمة بنهاية النصف الأول من العام 2020 عند 35,013,414 نسمة.

ولم يظهر التقرير توزيع السكان ما بين السعوديين والأجانب، حيث لم تظهر تقارير الهيئة منذ العام 2018 عدد الأجانب، والذين قدرتهم بنحو 12.6 مليون أجنبي يشكلون 38% من سكان المملكة، بحسب قناة " العربية ".

وبلغ إجمالي عدد السكان الأقل من 40 عاما حتى منتصف العام 2020 عدد 24,188,384 نسمه يشكلون 69.1% من إجمالي السكان وذلك بارتفاع وصل إلى 523,429 نسمة مقارنة بمنتصف العام 2019، وهو ما يظهر مرحلة الشباب التي يعيشها المجتمع السعودي والتي شهدت تزايدا في السنوات الأخيرة.

وذكرت التقارير أن الفئات العمرية الأقل من 15 سنة سجلت خلال عام ارتفاعا عدديا بـ 166,530 نسمة ليصل عددهم بمنتصف العام 2020 إلى 8,556,493 نسمة مقابل 8,389,963 نسمة في منتصف العام 2019، وهو ما يشير إلى أن السنوات المقبلة ستشهد أيضا المزيد من السكان الذين سيدخلون مرحلة الشباب.

وأضافت أن الفئات العمرية ما بين 15 عاما وحتى 34 عاماً، والتي يمكن أن تمثل في الغالب جيل الشباب في أي مجتمع، فشهدت خلال عام فقط زيادة بمقدار 255,501 نسمه، ليصل عددها إلى 11,823,262 نسمة بمنتصف العام 2020 يشكلون نحو 38% من سكان المملكة، حيث بلغ عددهم بمنتصف العام 2019 11,567,761 نسمة.