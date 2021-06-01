مركز الأرصاد يعلن المناطق الأعلى والأقل حرارة وأجواء المصايف

قال المختص في المركز الوطني للأرصاد، عقيل العقيل إن درجات الحرارة المسجلة يتم رصدها في الظل وفق المقاييس العالمية، مشيرا إلى أن مصايف المملكة كانت الأفضل حالا.

وتابع «العقيل»، وفق النموذج السعودي للتنبؤات الجوية في المركز الوطني للأرصاد، تكون درجات الحرارة كالتالي:

درجات الحرارة مميزة في المناطق الجنوبية، السودة (26 درجة مئوية)، الباحة (28 درجة مئوية)، الطائف (26 درجة مئوة).

وصلت درجات الحرارة إلى 46 درجة مئوية في المنطقة الشرقية، فيما سجلت في منطقة مكة المكرمة إلى 47 درجة.

تقل درجات الحرارة كلما تم الاقتراب من السواحل والمسطحات المائية.

تقل درجات الحرارة على السواحل الغربية للمملكة.

المناطق التهامية (عسير، الباحة) تكون درجات الحرارة عالية.