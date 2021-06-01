«الموارد البشرية» تحدِّد استراتيجية برنامج التحول الرقمي

الرياض - محمد عبدالله - كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية عن استراتيجية التحول الرقمي من خلال رؤية وأهداف ورسالة، ويعتبر البرنامج خطوه هامة لتحقيق استراتيجية الوزارة في تقديم خدمات رقمية ذكية وإبداعية لكل العملاء.

ونشرت الوزارة، عبر تغريدة لها على حسابها الإلكتروني الرسمي الموثق من خلال موقع «تويتر»، صورة معلوماتية «إنفوجراف» بينّت من خلالها المعلومات التعريفية لبرنامج التحول الرقمي والفائدة من تنفيذه؛ حيث إنه يعد أهم البرامج التنفيذية في خطة الوزراة و مستهدفاتها للمساهمة في تحقيق رؤية 2030.

وأضافت الموارد البشرية، أن البرنامج يفيد أصحاب العمل والقوى العاملة في المملكة من خلال توفيرخدمات إبداعية وسلسة مرنة في تطبيق سياسات العمل؛ حيث إن التحول الرقمي يوفر الكثير من أنماط العمل المستقبلية للأفراد في السعودية.

وأضافت الوزارة، أن «الرقمنة» تقوم بتعزيز شبكة الأمان الإجتماعي للمواطنين، بالإضافة إلى دعم وتنمية القطاع الغير ربحي في المملكة وتطوير العمل التعاوني والتطوعي بما يتناسب مع التطور الإداري والتكنولوجي الذي تشهده المملكة.

وأكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، على أن حوكمة وضبط عمليات الموارد البشرية في القطاع العام لها جانب كبير من الإستفادة في برنامج التحول الرقمي، حيث أن تطبيق الإستراتيجية المنشودة يدعم الشفافية و الحوكمة الفعالة في تطبيق سياسات وإجراءات القطاع العام.

وأشارت وزارة الموارد البشرية، إلى أن تمكين منسوبي الوزارة و تحسين انتاجيتهم من خلال تفعيل ممكنات العمل عن بعد و تعزيز التواصل المشترك بينهم من أهم نتائج التحول الرقمي، بالإضافة إلى توفير الخدمات بشكل مؤمن و تفعيل بيئة العمل الرقمية الداخلية، مع تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص من خلال تفعيل الشراكات الإستراتيجية لإبتكار الخدمات والمنتجات وإتاحة البيانات المفتوحة.

ونوهت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، على أنه سيتم تطبيق استراتيجية التحول الرقمي من خلال تنفيذ أكثر من 90 مشروعًا تعنى بتحسين الإجراءات وتعزيز الأمن السيبراني والبينة التحتية وتطوير قدرات إدارة البيانات والذكاء الإصطناعي وتعزيز تجارب المستفيدين.

اقرأ أيضًا :

رسميًّا.. الحد الأقصى لساعات العمل الإضافة في العام 720 ساعة

تطبيقه ديسمبر القادم.. «الموارد البشرية» ترد على أبرز الأسئلة الشائعة لبرنامج «نطاقات» المطور