بالصور.. أمير تبوك يستقبل وزير التجارة والإعلام المكلف

استقبل الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك بمكتبه بالإمارة اليوم، وزير التجارة والإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، الذي يزور المنطقة حاليًاً

ونوه أمير تبوك بما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد من اهتمام وعناية بكل ما يمس المواطن من المشروعات التنموية التي تخدم قطاع التجارة، مشيدًا بجهود فرع وزارة التجارة بالمنطقة في تنفيذ المشروعات التي تخدم المنطقة ومحافظاتها ومراكزها استثماريًا وتنمويًا.

وجرى خلال اللقاء مناقشة ما يخص المنطقة من مبادرات لتحسين بيئتها الاستثمارية وتعزيز مقوماتها الاقتصادية واستغلال الثروات والمقومات الطبيعية والإنسانية بالمنطقة وتنمية القطاع الخاص من خلال تحفيز المستثمرين ورواد الأعمال خصوصاً في الأعمال الصغيرة والمتوسطة.

وأشاد الأمير فهد بن سلطان بخطة الوزارة الطموحة ومشروعاتها المهمة والتي سيكون لها أكبر الأثر في تعزيز جاذبية المنطقة الاستثمارية وتطوير قطاع الاعمال وفق رؤية المملكة.

من جانبه أعرب الدكتور القصبي عن شكره لأمير تبوك على حفاوة الاستقبال، وما يلقاه فرع الوزارة بالمنطقة من دعم واهتمام، مما كان له الأثر الكبير في تذليل الصعوبات، وتقديم أفضل الخدمات لأبناء المنطقة، منوهًا بما تشهده المنطقة من تطور ونمو في مختلف المجالات.

حضر الاستقبال نائبة وزير التجارة الدكتورة إيمان المطيري ومساعد وزير التجارة بدر الهداب ووكيل إمارة منطقة تبوك محمد بن عبدالله الحقباني وعدد من المسؤولين في وزارة التجارة.