«السعودية للكهرباء» تحدد شروط ومستندات تعويض انقطاع التيار عن المنازل

حددت الشركة السعودية للكهرباء، الإجراءات والمستندات المطلوبة، للحصول على تعويض جرّاء انقطاع التيار عن المنازل.

وقال الشركة، إن المستفيد في حالة انقطاع التيار عن منزله يمكنه التقدم بشكوى بشأن تكرار انقطاع الخدمة الكهربائية، وفي حالة وجود تلفيات يمكنك التقدم بطلب التعويض عن التلفيات بالتوجه إلى مكتب خدمات المشتركين وإحضار «صورة الهوية الوطنية، وفواتير الصيانة».

جاء ذلك ردًا على تساؤل ورد للشركة عبر حسابها «العناية بالمشتركين» بتويتر، قال فيه مستفيد، يتسبب انقطاع التيار المتكرر بمنزلينا في تلف الثلاجات والمكيفات، فما الحل؟

وكانت الشركة أوضحت، أمس الاثنين، آلية تعويض المنشآت عن انقطاع التيار الكهربائي حيث يتم التعويض (في هذه الحالة) يتم بشكل آلي، وتتم إضافة مبلغ التعويض مع الفاتورة المقبلة.