وزارة التعليم تحدِّد 12 مكتسبًا في التقويم الدراسي الجديد

حددت وزارة التعليم، 12 مكتسبًا في التقويم الدراسي الجديد وذلك في إطار الخطة التي أعلن عنها وزير التعليم لتطوير التعليم، وتجويد مخرجاته، والعمل لمستقبل الوطن ورؤيته الطموحة.

وفي أواخر شهر مايو الماضي، أعلن وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، عن التقويم الدراسي الجديد لعام 1443هـ للتعليم العام، متضمنًا تطوير المناهج والخطط الدراسية، والفصول الثلاثة، وما يتبعها من تطويرات إضافية.

وأعادت وزارة التعليم عبر حسابها الإلكتروني الرسمي الموثق من خلال موقع «تويتر»، مشاركة صورة معلوماتية «إنفوجراف» أوضحت من خلاله مكتسبات التقويم الدراسي الجديد والتي تتمثل في الآتي:

- مواكبة خطط المملكة التطويرية في المجال التعليمي.

- مواكبة متطلبات الثورة الصناعية الرابعة.

- مناهج تدعم اكتساب مهارات القرن الحادي والعشرين.

- امتلاك الطلاب لمقومات الاقتصاد المعرفي.

- دعم برنامج تنمية القدرات البسرية وزيادة معدلات التوظيف.

- الاستجابة لمتطلبات التنمية ومتغيرات المستقبل.

- معالجة الضعف في المناهج المؤثرة على نتائج الاختبارات الدولية.

- تعزيز تعلم التقنية الرقمية في التعليم.

- تحسين نواتج التعلم في النواحي المعرفية والمهارية وتعديل السلوك.

- توجيه الخطة الدراسية لاستثمار ساعات أيام التعليم.

- رفع كفاءة الإنفاق المالي على التعليم.

- رفع مستوى الملاءمة التربوية للمحتوى.

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