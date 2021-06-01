المرور يوضح الإجراء المطلوب حال تسجيل مخالفة خارج نطاق وجود المركبة

أوضح المرور السعودي الإجراء المطلوب من قائد المركبة في حال تسجيل مخالفة بحقه خارج نطاق وجودها.

وقال: إن قائد المركبة بتلك الحالة يمكنه مراجعة الهيئة المرورية بإدارة مرور المنطقة (التابع لها) لمعرفة تفاصيل المخالفة والاعتراض عليها. شكرًا لتواصلك

جاء ذلك ردًا على تساؤل ورد لحساب المرور السعودي بموقع «تويتر» قال فيه أحد قائدي المركبات: وردتني مخالفة مروريه بالرياض وأنا لم أكن في الأساس بالمنطقة، وأجريت اعتراضا عبر ابشر، فما الإجراء المطلوب؟

ووفق المادة الـ «75» من نظام المرور يجوز «للمخالف حق الاعتراض على نموذج الضبط أمام المحكمة المختصة؛ وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تحرير المخالفة ما لم يكن للمخالف عذر -تقتنع به المحكمة- يمنعه من تقديم الاعتراض».