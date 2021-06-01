فحص «PCR».. وزارة الصحة تشترط إثبات خلو القادمين من كورونا

أوضحت هيئة الصحة العامة، أنه يشترط على جميع القادمين من غير السعوديين، ممن تجاوزت أعمارهم 8 سنوات، تقديم ما يثبت خلوهم من الإصابة بفيروس كورونا.

وقال الصحة العامة؛ ردًا على أسئلة المستفيدين، عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر»: «يشترط على جميع القادمين من غير السعوديين، ممن تجاوزت أعمارهم 8 سنوات، تقديم ما يثبت خلوهم من الإصابة بفيروس كورونا بناء على تحليل من جهة موثوقة خارج المملكة لا يتجاوز موعد إجراءه 72 ساعة قبل موعد المغادرة».

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع في عدد الحالات الحرجة بالمستشفيات بسبب فيروس كورونا، لتسجل 1443 حالة، مقارنة مع أمس الإثنين؛ حيث تم تسجيل 1438 حالة.

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