منصة أبشر توضح آلية التعامل مع أرقام الجوالات الموقوفة

أوضحت منصة أبشر، اليوم الثلاثاء، آلية حل مشكلة الأرقام الموقوفة من قبل شركات الاتصالات.

وقالت المنصة، إن المستفيد في تلك الحالة يمكنه زيارة أحد أجهزة الخدمة الذاتية لمنصة أبشر لتحديث رقم الجوال.

جاء ذلك على تساؤل ورد للمنصة عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، قال فيه أحد المستفيدين: أود معرفة آلية تغيير رقم الجوال في نظام أبشر؛ نظرًا لان الرقم المسجل الحالي تم ايقافه من قبل شركة الاتصالات ولا أستطيع استقبال أي رسائل.

وتقدم منصة «أبشر» كل الخدمات في وزارة الداخلية، للمواطنين والمقيمين، بشكل سريع ودون حاجة إلى الذهاب إلى مراكز الخدمات؛ وذلك بما يضمن اختصار أوقات المستفيدين وجهدهم وتقديم الخدمات وفق أرقى المعايير المطلوبة. ويستفيد من خدمات المنصة المواطنون والمقيمون المسجلون والمفعلون ببوابة أبشر ممن لديهم عمالة منزلية.