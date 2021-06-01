الموارد البشرية: 3 خطوات لنقل العمالة بعد بيع المنشأة

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، الإجراءات النظامية المكفولة للعمالة في حالة بيّع المنشآت.

وقالت الوزارة، عبر حسابها الرسمي «العناية بالعملاء» بموقع تويتر، في حالة نقل ملكية المنشأة بنفس السجل التجاري تتم مراجعة مكتب العمل وتحويل ملف المالك القديم إلى «تحت الإجراء» وفتح الملف للمالك الجديد ، ويتم نقل العماله تلقائيًا.

جاء ذلك ردًا على تساؤل ورد لحساب الوزارة تساءل فيه أحد المستفيدين عن موقف العمالة ونموذج نقل ملف منشأة في حالة البيع.