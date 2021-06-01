اخبار السعوديه

ولي عهد الكويت يزور السعودية اليوم الثلاثاء

0 نشر
0 تبليغ

الرياض - محمد عبدالله - أول زيارة خارجية له منذ توليه منصبه..

يزور ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد، ، اليوم الثلاثاء، في أول محطة خارجية له منذ توليه منصبه.

وبحسب وكالة الأنباء الكويتية «كونا»، تأتي زيارة ولي العهد الكويتي للسعودية، تلبية لدعوة من ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع الأمير .

وفي تصريحات صحفية قال علي الخال سفير الكويت في المملكة العربية السعودية، إن اختيار ولي العهد الكويتي للسعودية كأول بلد يزوره بعد توليه منصبه يحمل دلالة على المكانة الكبيرة والمهمة للسعودية وما تمثله من أهمية للكويت، مشددًا على أن ذلك يترجم العلاقة الوطيدة والمتينة التي تجمع البلدين الشقيقين.

وقال: «هذه الزيارة تأتي امتدادًا للعلاقات الأخوية الوطيدة التي تجمع قيادتي البلدين على مر العصور وتميُّزها بالنهج الثابت على التعاون والتكامل في كل المحافل الدولية وعلى كل الأصعدة».

وكانت مصادر دبلوماسية خليجية في الرياض، قالت السبت الماضي، إن زيارة ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح إلى السعودية تأجلت لمدة يوم واحد.

اقرأ أيضا:

تأجيل زيارة ولي عهد الكويت للسعودية إلى الإثنين

الكلمات الدلائليه
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا